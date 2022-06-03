Aydın'da 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi başladı - Son Dakika
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Aydın'da 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi başladı

03.06.2022 10:10
Aydın'da 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Aydın Gençlik Merkezi ve Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından desteklenen 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi hayata geçirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Aydın Gençlik Merkezi ve Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından desteklenen 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi hayata geçirildi.

Aydın'da başlatılan 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi ile doğa temelli turizm etkinlikleri içerisinde yer alan yamaç paraşütü sporuna merakı ve ilgisi olan gençlere başlangıç seviyesinde temel bilgi, becerilerin teorik ve uygulamalı eğitimler ile kazandırılması ile ülkemizde hızla gelişmeye devam eden yamaç paraşütü sporunun Aydın'da da yapılabilirliğini ortaya koyarak, bu spor branşının tanıtımının ve yaygınlaştırılmasının sağlanması hedefleniyor.

Yamaç paraşütünün bilinen maliyeti en düşük, hafif hava aracı ve doğayla iç içe olmasından dolayı dünyada büyük bir hızla gelişmekte ve tercih edilmekte olduğunu belirten Aydın İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Günümüzde ortaya çıkan aktif ve macera dolu, özel bir yetenek gerektirmeyen, kırsal alan etkinliklerini kapsayan yamaç paraşütü sporu; doğada kuşlar gibi süzülmenin, yeryüzüne kuşbakışı bakmanın keyfini çok kolay bir şekilde deneyimlenmesine vesile olmaktadır. Böylelikle yamaç paraşütü sporunu yapmak isteyen gençlerin hayallerini desteklerken aynı zamanda aktif ve macera dolu deneyim kazanmalarını sağlayarak, kişisel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlanacak, onları spor hareketi içinde yer almaları için cesaretlendirecek, gençlerin tütün, madde ve dijital bağımlılıklardan uzak durmaları ve gençler arasındaki spor bilinci kazanımlarının arttırılması sağlanarak, gençlere aktif bir yaşam tarzı benimsemeleri teşvik edilecektir" dedi.

İl Müdürü Fillikçioğlu, "Dünyada hızla gelişmeye devam eden yamaç paraşütü sporunun proje ile farkındalık oluşturarak Aydın'da geliştirilmesi ve tanıtılmasını hedeflenmektedir. Bu spor branşı ile gençlerin spora katılımını özenmelerini sağlayarak, gençlerin sporu yaşam biçimi haline getirmelerine aracı olarak Aydın'daki sporcu sayısını arttırmak. Eğitime katılan 18-29 yaş arasındaki gençlere kendileri uçuş yapabilecek seviyeye gelmeleri sağlanarak 52 gencin başlangıç seviyesinde Türk Hava Kurumu onaylı başlangıç kursu sertifika sahibi olmaları ve gençlerin sosyal, kişisel gelişimlerine spor yoluyla katkı sağlamaktır. Yamaç Paraşütü sporunun eğitimleri Aydın ilinde 30 Mayıs-9 Haziran 2022 tarihlerinde teorik ve uygulamalı olarak Aydın Gençlik Merkezi, Adnan Menderes Stadyumu yan sahaları ve Kardeşköy Atletizm Pistinde devam etmektedir" diye konuştu. - AYDIN

Aydın'da 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi başladı
Aydın'da 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi başladı
Aydın'da 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi başladı
Aydın'da 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi başladı

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Kaynak: İHA

gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın'da 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 'Gökyüzüne Kanat Aç' projesi başladı - Son Dakika
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