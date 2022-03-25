Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi

25.03.2022 11:23
Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi

2021–2022 Eğitim ve Öğretim Yılı okul spor faaliyetleri kapsamında Yıldızlar ve Gençler Korfbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandıAydın Spor Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen Yıldızlar ve Gençler Korfbol İl Birinciliği karşılaşmaları oyun kuralları gereği kız ve erkek karma takımlar...

2021–2022 Eğitim ve Öğretim Yılı okul spor faaliyetleri kapsamında Yıldızlar ve Gençler Korfbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

Aydın Spor Lisesi Salonu'nda gerçekleştirilen Yıldızlar ve Gençler Korfbol İl Birinciliği karşılaşmaları oyun kuralları gereği kız ve erkek karma takımlar halinde oynandı. Karşılaşmalar sonunda yıldızlar kategorisinde Özel Başak Koleji gençler kategorisinde de İncirliova Spor Lisesi birinci oldu. Oynanan karşılaşmalar sonunda derece elde eden sporcular madalya ve kupa ile ödüllendirildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "18-22 Nisan tarihlerinde Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilecek grup müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek takımları tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi
Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi
Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi

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oyunlar, Aydın, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da 'Korfbol İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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