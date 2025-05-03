Aydın'da Minik Sporcular Projeyle Eğleniyor - Son Dakika
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Aydın'da Minik Sporcular Projeyle Eğleniyor

Aydın\'da Minik Sporcular Projeyle Eğleniyor

Aydın'daki 4. sınıf öğrencileri, 'Spora İlk Adım' projesi ile spor alışkanlığı kazanıyor.

03.05.2025 09:36
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Aydın'da eğitim gören 4. sınıf öğrencileri, 'Spora ilk adım' projesi ile hem spor alışkanlığı kazanıyor hem de sporu yaşam tarzına çeviriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Spora ilk adım' projesi, minik öğrencilere sporu sevdirmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde 4. sınıf öğrencileri hem eğleniyor hem de sporu seviyor. Branşlarında uzman eğitmenlerin katılımıyla verilen eğitimlerde sporun yaşam tarzına dönüştürülmesi hedeflenirken, çocukların potansiyellerini keşfetmeleri sağlanıyor. Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Spora İlk Adım Projesi kapsamında ilkokul 4. sınıf miniklerimiz, farklı branşlardaki antrenmanlarla sporu seviyor, disiplin kazanıyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Eğitim, Spor, Son Dakika

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