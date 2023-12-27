Aydın Germencik\'teki yarı olimpik yüzme havuzu için çalışmalar devam ediyor

Aydın'ın Germencik ilçesine yapılan yarı olimpik yüzme havuzu açılış için gün sayarken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, bölgede incelemelere bulundu.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için il genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde Germencik ilçesindeki yüzme havuzu yatırımlarında sona gelindi. Germencik'te 2022 yılı içerisinde ihalesi yapılan ve proje bedeli 17 milyon 316 bin 476,89 TL, ihale bedeli ise 14 milyon 420 bin 98 TL olarak açıklanan yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar aralıksız devam ederken, havuzun 2024 Şubat ayında tamamlanması hedefleniyor. Bu çerçevede bölgeye giden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "İl Müdürümüz Germencik 80. Yıl Spor Salonunu ve yapımı devam eden Germencik Gençlik Merkezimiz ile Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu ziyaret ederek, tesislerin gelişimini yakından takip etti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN