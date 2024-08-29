Aydın\'ın Kuyucak ilçesinde yaz dönemi yüzme kursları tamamlandı

Spor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaz döneminde açılan yüzme kursları tamamlandı. Modern havuzlarda eğitmen ve cankurtaranlar eşliğinde yüzme öğrenen çocuklar öğrendiklerini sergiledi.

Türkiye'nin en küçük ilçeleri arasında yer alan ancak bu özelliğine rağmen spor alanında en başarılı ilçelerin başında yer alan Aydın'ın Kuyucak ilçesinin 3 modern yüzme havuzu, çocuklar başta olmak üzere tüm ilçe halkına hizmet vermeye devam ediyor. Yüzmeyi çok sevdiklerini ifade eden kursiyer çocuklar, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Uğur Doğanca başta olmak üzere kurs öğretmenlerine ve velilerine teşekkür ettiler.

"Spora desteğimiz artarak sürecek"

Yaz dönemi kurslarının yaklaşık 2 ay önce sürdüğünü başladığını ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca; "Yaz dönemi kurslarımız 2 aydır sürmekteydi. Kuyucak ve Horsunlu'daki havuzlarımızda yüzme kursu gören çocuklarımızın kursları tamamlandı. Yüzme hocalarımız ve cankurtaranlarımız eşliğinde kurslarımız tamamlandı. Güvenli ve sertifikalı temiz havuzlarımızın her alanda kontrolleri yapılmakta. Kurslarımızda yüzme öğrenen çocuklarımız Horsunlu ve Kuyucak'taki havuzlarımızda gösterilerini tamamladılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Halkımıza ve çocuklarımıza yüzme başta olmak üzere tüm spor dallarında desteklerimiz artarak sürecek" dedi. - AYDIN