Aydın Süper Amatör Lig Takımları Play-Off Grubu\'na Yükseldi

Aydın Süper Amatör Lig'de, Davutlarspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aydınspor ve Kuyucakspor, 2024-25 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek takımın belli olacağı Play-Off Grubu'na yükseldi.
Aydın Süper Amatör Lig'de geçtiğimiz Pazar günü oynanan son hafta maçları sonunda Play-Off Grubu'na yükselen 4 takım belli oldu. 1. Grup'ta Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kurtuluşspor'u 4-1'lik skorla mağlup edip 43 puanla şampiyonluğu göğüsledi. Yine aynı grupta Sultanhisarspor'u deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla geçen Kuyucakspor ise 42 puanla grubunu ikinci tamamladı. 2. Grup'ta 14 hafta 33 puan toplayan Davutlarspor grup şampiyonu oldu. Aynı grupta Aydınspor, deplasmanda Germencikspor'u 3-0'lık skorla yenerek 32 puanla grubunu ikinci bitirdi.
Davutlarspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aydınspor ve Kuyucakspor'un yükseldiği Play-Off Grubu'nda fikstürler 12 Mart'ta Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda çekilecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan Play-Off maçları ise 24 Mart'ta başlayacak. Play-Off'u şampiyon bitiren takım, 2024-25 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak. İkinci bitiren takım ise, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta Aydın takımları arasında ikinci takımla baraj maç ıoynayacak. - AYDIN
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Giresun'da düzenlenen 'Doğa Sporlarının Dünü Bugünü' panelinde, doğa sporlarının kentteki geçmişi anlatıldı. Panele doğaseverler ve doğa sporcuları katıldı. Panelde, Dr. Hakan Güvenç, Faik Karakılıç ve Mustafa Dağ'ın doğa sporlarındaki öncü rolleri vurgulandı. Panel sonunda, Giresun'da doğa ve dağcılık sporlarına katkı sağlayan kişilere plaket verildi.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde görev alan jandarma ekipleri, sporcu ve ziyaretçilerin güvenliği için çalıştı. Etkinlikte, sanatçılar Ferhat Göçer ve İrem Derici de konser verdi.
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