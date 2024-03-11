Aydın Süper Amatör Lig Takımları Play-Off Grubu\'na Yükseldi

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Aydın Süper Amatör Lig'de, Davutlarspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aydınspor ve Kuyucakspor, 2024-25 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek takımın belli olacağı Play-Off Grubu'na yükseldi.

Aydın Süper Amatör Lig'de geçtiğimiz Pazar günü oynanan son hafta maçları sonunda Play-Off Grubu'na yükselen 4 takım belli oldu. 1. Grup'ta Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kurtuluşspor'u 4-1'lik skorla mağlup edip 43 puanla şampiyonluğu göğüsledi. Yine aynı grupta Sultanhisarspor'u deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla geçen Kuyucakspor ise 42 puanla grubunu ikinci tamamladı. 2. Grup'ta 14 hafta 33 puan toplayan Davutlarspor grup şampiyonu oldu. Aynı grupta Aydınspor, deplasmanda Germencikspor'u 3-0'lık skorla yenerek 32 puanla grubunu ikinci bitirdi.

Davutlarspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aydınspor ve Kuyucakspor'un yükseldiği Play-Off Grubu'nda fikstürler 12 Mart'ta Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda çekilecek. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan Play-Off maçları ise 24 Mart'ta başlayacak. Play-Off'u şampiyon bitiren takım, 2024-25 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etme hakkı kazanacak. İkinci bitiren takım ise, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta Aydın takımları arasında ikinci takımla baraj maç ıoynayacak. - AYDIN