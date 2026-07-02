Aydıncan Gümüşdağ Kırkpınar'a Hazır - Son Dakika
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Aydıncan Gümüşdağ Kırkpınar'a Hazır

Aydıncan Gümüşdağ Kırkpınar\'a Hazır
02.07.2026 13:30
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Edirneli pehlivan Aydıncan Gümüşdağ, bu yıl Kırkpınar'da ayak boyda şampiyon olmayı hedefliyor.

Attığı perendelerle Kırkpınar tribünlerini coşturan Edirneli pehlivan Aydıncan Gümüşdağ, bu yıl ilk kez mücadele edeceği ayak boyda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Minik 2 boyda üçüncülük, teşvik 1 boyda birincilik elde eden Gümüşdağ, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise teşvik 2 boyda şampiyon olarak ayak boya yükseldi.

Sarayiçi Er Meydanı'nda aldığı galibiyetlerin ardından attığı perendelerle güreşseverlerin beğenisini kazanan 17 yaşındaki pehlivan, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk kez ayak boyda mücadele edecek.

Mimar Sinan Spor Salonu'na gelerek kayıt işlemlerini tamamlayan Aydıncan, AA muhabirine, Kırkpınar'a yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi.

Aydıncan Gümüşdağ, kendisini fiziksel ve mental olarak hazır hissettiğini belirterek, "İnşallah bu yıl tarih yazacağım. Ayak boyunda derece yapıp bir üst boya yükselmek istiyorum. Kırkpınar'a çok iyi hazırlandım, verimli bir kamp dönemi geçirdim. Takla attığımda tribünlerin beni alkışlaması bana büyük moral veriyor, motivasyonumu artırıyor." diye konuştu.

Başpehlivan Ali Gürbüz'ü örnek aldığını dile getiren Aydıncan, başarılı bir Kırkpınar geçirerek hedeflerine ulaşmak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aydıncan Gümüşdağ Kırkpınar'a Hazır - Son Dakika

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