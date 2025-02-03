Aydınlı Atletler U18 Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Aydınlı Atletler U18 Türkiye Şampiyonu

Aydınlı Atletler U18 Türkiye Şampiyonu

Aydınlı sporcular, U18 Salon Türkiye Şampiyonasında önemli başarılar elde etti, Koray ve Öykü şampiyon oldu.

03.02.2025 17:12
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İstanbul'da 30 Ocak-2 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen U18 Salon Türkiye Şampiyonası'nda kazandıkları dereceler ile Aydınlı sporcular damga vurdu.

Kardeşköy Atletizm Pisti'nde gece gündüz demeden çalışan sporcular, azimlerinin karşılığını almaya devam ediyor. Başarıdan başarıya koşan genç yetenekler gelecekte daha büyük zaferlerin sinyallerini veriyor. Bu kapsamda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları Koray Uygun ve Öykü Ceylin Tekdal, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu oldu. 60 metre engelli finalinde 7.77'lik derecesiyle rakiplerini geride bırakan Koray Uygun, üst üste 5. kez Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. 5 yıl boyunca zirveyi kimseye bırakmayan Uygun, Aydın'a bir kez daha gurur yaşattı.

Öykü Ceylin Tekdal ise 60 metre engelli yarışında 8.57'lik derecesiyle şampiyon olarak üst üste 4. kez Türkiye'nin en iyisi oldu. Her geçen yıl performansını artıran genç yetenek, Aydın'ın atletizmdeki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şampiyonada mücadele eden bir diğer Aydınlı atlet Sude Naz Bayar 2008 ve 2009 doğumlu sporcuların yarıştığı kategoride, kendisinden yaşça büyük rakiplerine karşı büyük bir başarı sergileyerek dördüncü olmayı başardı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bize bu büyük gururu yaşatan sporcularımızı ve antrenörlerini yürekten tebrik ediyoruz. Bu başarı, sadece bugünün değil, aynı zamanda gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı. Minik sporcularımıza örnek olan Koray, Sude Naz ve Öykü'nün her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca, U20 Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcularımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

8 Şubat'ta Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek U20 Balkan Şampiyonası'nda Aydınlı sporcular Koray Uygun, Talha Gülnihal ve Öykü Ceylin Tekdal, kendilerinden büyük sporcularla mücadele edecekleri U20 kategorisinde yarışacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydınlı Atletler U18 Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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