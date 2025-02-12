Aydınspor Başkanvekili\'nden Taraftarlarına Birlik Çağrısı

Spor

Aydın Süper Amatör Lig'de 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Aydınspor'un, Kulüp Başkanvekili Mustafa Ünlü, taraftarlara birlik çağrısında bulunarak "Aydınspor'a küsülmez. Kıyıda köşede konuşarak değil, yürekten Aydınspor için birlik beraberlik içinde olalım" dedi.

En yakın rakibi İncirliova Belediyespor'u 3 puan fark atarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Aydınspor, başarılı performansıyla dikkat çekerken, Aydınspor Başkanvekili Mustafa Ünlü, kritik maçlar öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Ünlü, yaptığı açıklamada, "Büyük Aydınspor taraftarı, senelerdir sandıklarımızda, kuytu köşede saklamak zorunda kaldığınız Aydınspor atkılarınızı, formalarınızı ve bayraklarınızı hazırlamanızı istiyorum. Bu hafta sonunda deplasmanda oynayacağımız Sultanhisarspor maçıyla birlikte 7 tane final maçımız var. Hepsi birbirinden zorlu ve bunun farkındayız. Genci, yaşlısı tüm taraftarlarımızın yanımızda olmasını istiyoruz" diyerek taraftarları sahaya destek vermeye davet etti.

"Profesyonel liglere geri dönelim"

Geçmişten gelen küskünlük ve kırgınlıkların unutulması gerektiğini vurgulayan Başkanvekili Ünlü; "Aydınspor'a küsülmez. Kıyıda köşede konuşarak değil, yürekten Aydınspor için birlik beraberlik içinde olalım. Başkanımız Erhan Özlüer ve bizlerin tek hedefi, Aydınspor'umuzun güzel yerlere gelmesidir. Senelerdir özlediğimiz şampiyonlukları ard ardına yaşayalım ve yerimiz olan profesyonel liglere geri dönelim" ifadelerini kullandı.

"Taraftaraımızla güçlüyüz"

Ünlü, ayrıca yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcu kardeşlerimizin şampiyonluğa olan inancına da değinerek, "Taraftarımız da bizlere güvensin ve inansın. Tüm Aydın halkı olarak beklenen şampiyonluk çok yakındır. Hep birlikte Aydın ilimizi siyah beyaza boyayalım. Bir olalım, beraber olalım. Aydınspor, genciyle, yaşlısıyla, taraftarıyla güçlüdür" dedi. - AYDIN