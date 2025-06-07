Ayhancan Güven, DTM'de İkinci Galibiyetini Aldı

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Hollanda'da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) üçüncü ayağında birinci oldu.
Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Zandvoort Pisti'nde koşulan ilk yarışta bu sezon ikinci DTM galibiyetini kazandı.
Ayhancan, bu birincilikle puanını 69'a yükselterek pilotlar klasmanında ikinciliğe yükseldi.
Ayhancan Güven, yarın TSİ 18.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.
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