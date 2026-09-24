Ayhancan Güven, Fuji 6 Saat'te Manthey takımıyla 91 numaralı Porsche'ye binecek

Ayhancan Güven, Fuji 6 Saat'te Manthey takımıyla 91 numaralı Porsche'ye binecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli sporcu Ayhancan Güven, 2026 FIA WEC Fuji 6 Saat ayağında LMGT3 sınıfında Manthey takımı adına mücadele edecek. Red Bull sporcusu, 91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile James Cottingham ve Timur Boguslavskiy'le yarışacak; yarış 27 Eylül Pazar TSİ 05.00'te başlayacak.
Milli sporcu Ayhancan Güven, 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) Fuji 6 Saat ayağında mücadele edecek.
Red Bull sporcusu Ayhancan, Japonya'da gerçekleştirilecek organizasyonda Büyük Britanyalı pilot James Cottingham ve Rus sürücü Timur Boguslavskiy ile Manthey takımının 91 numaralı Porsche 911 GT3 R aracıyla LMGT3 sınıfında yarışacak.
Fuji 6 Saat yarış haftası, yarın TSİ 04.15 ve 08.30'da gerçekleştirilecek antrenman turlarıyla başlayacak. 26 Eylül Cumartesi günü TSİ 03.30'da son antrenman seansı, TSİ 08.00'de sıralama turları yapılacak.
Ayhancan Güven'in mücadele edeceği yarış ise 27 Eylül Pazar günü TSİ 05.00'te başlayacak.
Kaynak: AA
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