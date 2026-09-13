Ayhancan Güven, Suzuka 1000'de Porsche ile podyuma çıktı
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Intercontinental GT Challenge'ın Suzuka 1000 ayağını 3. tamamladı. Ayhancan, Japonya'daki organizasyonda Dorian Boccolacci ve Alessandro Ghiretti ile 7 numaralı Porsche 911 GT3 R ile yarıştı.
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Intercontinental GT Challenge'ın (IGTC) Suzuka 1000 ayağını 3. tamamladı.
Ayhancan, Japonya'da gerçekleştirilen organizasyonda Fransız pilotlar Dorian Boccolacci ve Alessandro Ghiretti ile 7 Numaralı Porsche 911 GT3 R ile yarıştı.
Ayhancan Güven ve takım arkadaşları, yarışı 3. sırada bitirdi.
Kaynak: AA
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