Ayhancan Güven, Suzuka 1000'de Porsche ile podyuma çıktı

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Intercontinental GT Challenge'ın (IGTC) Suzuka 1000 ayağını 3. tamamladı.

Ayhancan, Japonya'da gerçekleştirilen organizasyonda Fransız pilotlar Dorian Boccolacci ve Alessandro Ghiretti ile 7 Numaralı Porsche 911 GT3 R ile yarıştı.

Ayhancan Güven ve takım arkadaşları, yarışı 3. sırada bitirdi.