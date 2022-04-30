Ayhancan Güven: "Türkiye'de motor sporlarına ilgi artıyor" - Son Dakika
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Ayhancan Güven: "Türkiye'de motor sporlarına ilgi artıyor"

30.04.2022 13:45
Ayhancan Güven: "Türkiye'de motor sporlarına ilgi artıyor"

Milli yarış pilotu Ayhancan Güven; kariyeri ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli yarış pilotu Ayhancan Güven; kariyeri ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı Bayrak'a konuşan Güven, Türkiye'de motor sporlarına ilginin arttığını ifade etti.

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli yarış pilotlarından olan Ayhancan Güven, Sarı Bayrak'ın sorularını yanıtladı. Birçok farklı serilerde yarışlara girdiğini ifade eden başarılı pilot, şu ana kadar en keyif aldığı serinin ise Supercup olduğunu söyledi. Supercup serisinin Formula 1 hafta sonu destek serisi olmasının önemine de değinen Güven, "Hem göz önünde oluyor hem de heyecan dolu bir baskı oluyor. Açıkçası daha eğlenceli, tribünlerin daha dolu olduğu yıl 2019'du. Son iki sezon şanssız bir döneme denk geldi ama yine de her zaman o profesyonelliği, Formula 1 hafta sonunda yer almanın farkını hissediyordunuz" dedi. Türkiye'de her geçen gün motor sporlarına ilginin arttığını da söyleyen Güven, "Türkiye'de ve aynı zamanda dünyada da artık motor sporlarına ilgi artışa geçti. Bu yolda ilerlemek isteyen kişiler, bu işe başlayamıyorlarsa artık 'sim' tarafından başlayıp, bu işin bir yerinden tutabilirler. Eskiden beri hep söylerim; pilotluk olmasa bile bu işin içinde bir şekilde bulunmak çok değerli. Pilot olarak bulunamasanız bile mühendis olarak bulunmak, mühendis olarak bulunamazsanız mekaniker olarak bulunmak, mekaniker olarak bulunamazsanız hakem olarak, takımda yönetici olarak bulunabilirsiniz. Bunların hiçbiri olmazsa, seyirci olarak yarışları izlemeye gidersiniz, basın tarafında olabilirsiniz. 5 yaşımdan beri karting yaptığımı varsayarsınız ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Son birkaç senedir biraz daha ilgi görüyor. Bence gelecek nesiller için bu sporun bu kadar popülerleşmesi, tabana yayılması faydalı ve önemli. Umarım bu şekilde de devam eder" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

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Formula 1, Türkiye, Pilot, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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