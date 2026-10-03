Ayhancan Güven ve Liu, Çin'de Pro-Am'da birinci olurken genel klasmanda 4. oldu

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Anthony Liu, Fanatec GT World Challenge Asya'nın Çin ayağındaki ilk yarışta genel klasmanda 4. olurken, Pro-Am kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Pekin Sokak Pisti'nde düzenlenen yarışa Pro-Am kategorisinde pole pozisyonunda başlayan Ayhancan Güven ve Anthony Liu, başarılı performanslarının ardından kendi sınıflarında birincilik elde etti.

Ayhancan Güven ve Anthony Liu ikilisi, yarışı genel klasmanda ise 4. tamamladı.

Yarışın genel klasmanında Harmony Racing takımından Kaishun Liu ve Takuro Shinohara birinci oldu.

Fanatec GT World Challenge Asya'nın Çin ayağında hafta sonunun ikinci yarışı, yarın TSİ 08.00'de başlayacak.