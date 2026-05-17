AYOSK'ta bayrak değişimi - Son Dakika
17.05.2026 10:58  Güncelleme: 11:00
Aydın Otomobil Sporları Spor Kulübü’nün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Hasan Karaömer seçildi. Yeni dönemde festival, turizm ve gençlik projeleriyle motor sporlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Aydın Otomobil Sporları Spor Kulübü'nün (AYOSK) seçimli olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına Hasan Karaömer seçildi.

AYOSK'ta gerçekleştirilen genel kurulun ardından Hasan Karaömer, görevi eski başkan Bekir Kuvvet Erim'den devraldı. Karaömer, yeni dönemde kulübü yalnızca yarış organizasyonlarıyla değil, festival, turizm ve gençlik projeleriyle de ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Karaömer, Aydın'da motor sporlarına olan ilgiyi artırmak istediklerini belirterek, düzenlenecek organizasyonlarla hem spor turizmine katkı sağlamayı hem de gençleri otomobil sporlarıyla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Yeni dönemde otokros yarışlarının yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler ve festival organizasyonlarının planlandığı öğrenildi. Ayrıca 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde Yenipazar'da otokros yarışı düzenleneceği bildirildi.

Yeni yönetimde başkan yardımcılığı görevine gazeteci Ali Soydemir getirilirken, yönetim kurulunda Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, iş insanı Burak Arslan ve ADÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akan Yanık yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turizm, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
