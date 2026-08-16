Ayşe Begüm Onbaşı, Şampiyonaya Hazırlanıyor

Aerobik cimnastikte 2021'de dünya şampiyonu olan, 2023'te bıraktığı spora yeniden dönen ve gelecek ay İspanya'da yapılacak 19. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak Ayşe Begüm Onbaşı, "Görevimiz Tehlike" temasıyla Türk bayrağını bir kez daha göndere çektirmeye çalışacak.

Azerbaycan'da 2021'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen 24 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, 2023'te spora bir süre ara verdi.

Ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle 1 yılın ardından yeniden cimnastiğe dönen ve geçen ay Ankara'da Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Ayşe Begüm, milli takıma seçildi.

İspanya'da 13-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 19. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda yarışacak Ayşe Begüm, Muradiye Spor Salonu'nda antrenörü Gürkan Er ile hazırlıklarına devam ediyor.

Daha önce şampiyonluk kürsüsüne çıkan Ayşe Begüm, haftanın 6 günü antrenman yaparak yeniden Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

"Umuyorum ki bu dünya şampiyonasında güzel dereceler alacağım"

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, AA muhabirine, bireysel kategoride "Görevimiz Tehlike" temalı koreografisiyle yarışacağını, bu temanın 2023'te cimnastiği bırakma kararının ardından spora dönüş hikayesiyle bağlantılı olduğunu belirterek "2023'te cimnastiği bırakma kararı almıştım, sonrasında tekrar döndüm. Temam 'Görevimiz tehlike', geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda yine aynı temayla yarışmıştım ve güzel sonuçlar aldık. Şimdi geri dönmeye karar verince böyle bir tema üstüne ilerlemek bizim için çok mantıklı geldi. 'Görevimiz Tehlike', aslında imkansız bir görev için tekrar başladım. Ana çıkış fikri buradan oldu. Tekrar geri dönünce bu tema üzerinden yürümek bizim için çok mantıklı geldi. Umuyorum ki bu dünya şampiyonasında güzel dereceler alacağım." dedi.

Şampiyonada Rusya ve Ukrayna'dan iki güçlü rakibi olduğuna dikkati çeken Ayşe Begüm, bu sporcularla yarışmanın kendi sınırlarını görmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Ayşe Begüm, 2021'de kazandığı dünya şampiyonluğuna yeniden uzanmak istediğini vurgulayarak "Asıl hedefim aslında altın madalya değil. 2021'deki Ayşe Begüm'den daha fazla kendini geliştirmiş bir Ayşe Begüm'ü göstermek. Türk bayrağının göndere çıkması ve İstiklal Marşı'nın okunması çok ayrı duygu. Bunu yaşayabildiğim için çok mutluyum ve tekrar yaşamayı çok isterim." diye konuştu.