İngiltere'nin başkenti Londra 'da düzenlenen çim kort turnuvasının çift kızlar ilk tur maçında Ayşegül Mert ve Lopata, Alman tenisçiler Ella Seidel ve Joelle Steur ikilisiyle karşılaştı.

Kaynak: AA

Wimbledon, Londra, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ayşegül Mert, Wimbledon Gençler Tenis Turnuvası'na çiftlerde veda etti - Son Dakika

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