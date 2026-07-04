Aysu Türkoğlu'na Bakan Bak'tan Tebrik

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçerek Okyanus Yedilisi'nin 6'ncı parkurunu başarıyla tamamlayan ve 6 parkuru geçen en genç Türk sporcu olan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu'nu yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçerek Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) hedefinin 6'ncı parkurunu başarıyla tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu'nu yürekten kutluyorum. Aysu Türkoğlu, azmi, kararlılığı ve üstün performansıyla ülkemize bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Dünyanın en zorlu açık su yüzüş parkurlarından birini başarıyla tamamlayarak Okyanus Yedilisi serisinde 6 parkuru geçen en genç Türk sporcu olma başarısını gösteren milli yüzücümüzün başarılarının devamını diliyorum. Elde edilen tarihi başarıda ailesi, antrenörleri ve teknik ekibi olmak üzere emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum"