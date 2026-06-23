Aysu Türkoğlu Okyanus Yedilisi'nde yeni hedefte - Son Dakika
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Aysu Türkoğlu Okyanus Yedilisi'nde yeni hedefte

23.06.2026 11:17
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Aysu Türkoğlu, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Okyanus Yedilisi'ni tamamlamayı hedefliyor.

Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Okyanus Yedilisi (Oceans Seven) parkurunun 5'ini tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, serinin altıncı ayağı için Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nda kulaç atacak.

Açık su yüzücüsü 25 yaşındaki Aysu Türkoğlu, 2022 yılında başladığı Okyanus Yedilisi etaplarında 5 kanalı başarıyla geçmeyi başardı.

Milli yüzücü, 2022'de Manş Denizi'ni geçen en genç Türk, 2023'de Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını, 2024'de Cook Boğazı ve Catalina Kanalı'nı geçen en genç Türk olarak adını yazdırdı.

Geçen yıl Kaiwi Kanalı'nı da 21 saatte geçerek bunu başaran en genç Türk yüzücü ünvanını yine alan Aysu Türkoğlu, serinin altıncı ayağı olan Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı geçmek için hazırlıklarını tamamladı.

Milli yüzücü, 3-7 Temmuz'da okyanus şartlarının en uygun olduğu zamanda kanalda yüzmeye başlayacak. Aysu, burada başarılı olması durumunda Okyanus Yedilisi'ni tamamlaması için önünde sadece Cebelitarık Boğazı kalmış olacak.

Aysu Türkoğlu, adını tüm seriyi tamamlayan en genç Türk olarak yazdırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Maksimum 14 saat gibi bir yüzme sürem olacak"

Aysu Türkoğlu, AA muhabirine, Japonya'daki kanalı geçmeye hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beni yaklaşık 30-35 kilometrelik bir parkur bekliyor. Oldukça güçlü bir akıntı var ve belli yerlerde tam tersi yönünüze geliyor. Bunu aşmak zaten bu kanaldaki en büyük zorluklardan bir tanesi. Aynı zamanda köpek balıkları var. Ümit ediyorum ki ben onlarla hiç karşılaşmayacağım. Gündüz başlayıp gündüz bitmekte olan bir parkur. İlk defa bir sınırlaması olan bir parkur. Maksimum 14 saat gibi bir yüzme sürem olacak."

Kanalı geçmesi durumunda bunu başaran en genç Türk sporcu olacağına dikkati çeken milli yüzücü, buna hazır olduğunu vurguladı.

Aysu, bu etabı başarıyla bitirdiği taktirde önünde sadece Cebelitarık Boğazı'nın kacağını aktararak, "Orayı da inşallah güzel bir sürede tamamlarım diye düşünüyorum. Orası Ocean Seven parkurlarından en kısası. Yaklaşık 16 kilometre. İspanya ile Fas arasında. O en sona bıraktığım tatlı gibi düşünelim artık. Umarım o da güzel geçer. Hiçbir kanalı hafife almamak lazım." ifadelerini kullandı.

Aysu Türkoğlu, genç sporculara da seslenerek her zaman zorlukların olduğunu ancak hedef koymalarını ve bunun için hayal kurmalarını istedi.

Kaynak: AA

Aysu Türkoğlu, Japonya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aysu Türkoğlu Okyanus Yedilisi'nde yeni hedefte - Son Dakika

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