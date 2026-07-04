Aysu Türkoğlu Tsugaru Kanalı'nı Geçti - Son Dakika
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Aysu Türkoğlu Tsugaru Kanalı'nı Geçti

Aysu Türkoğlu Tsugaru Kanalı\'nı Geçti
04.07.2026 14:17
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Aysu Türkoğlu, Okyanus Yedilisi'nde Tsugaru Kanalı'nı tamamlayan en genç Türk sporcu oldu.

BODRUMLU ultramaraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, dünyanın en prestijli açık su yüzme serisi Ocean's Seven'ın (Okyanus Yedilisi) altıncı parkuru olan Tsugaru Kanalı geçişini tamamladı. Yaklaşık 13 saat 50 dakikada 45 kilometre yüzerek zorlu parkuru tamamlayan 25 yaşındaki Türkoğlu bitişte ay-yıldızlı bayrağımızı açtı. Aysu Türkoğlu, dünya çapındaki en zorlu 7 açık deniz kanalı yüzüşü olarak belirlenen Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk olan Bengisu Avcı'dan sonra Tsugaru Kanalı'nı geçen ikinci ve en genç Türk sporcu olarak adını bir kez daha tarihe yazdırmayı başardı.

Japonya'nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirinden ayıran Tsugaru Kanalı, çok kuvvetli akıntıları, değişken hava koşulları ve deniz canlıları nedeniyle dünyanın en zorlu açık su yüzme rotaları arasında gösteriliyor. Bölgedeki güçlü akıntı sistemi ve gece saatlerinde suda yüzmenin oluşturduğu yüksek risk nedeniyle yüzücülere geçiş için yalnızca gün doğumundan gün batımına kadar süre tanınıyor. Bu nedenle başarılı bir geçiş yalnızca fiziksel dayanıklılığa değil; doğru zamanlama, hava penceresi ve akıntının doğru okunmasına da bağlı olarak görülüyor.

EN ZORLU GEÇİŞLERDEN

Ocean's Seven serisinin en teknik etaplarından biri olarak kabul edilen Tsugaru Kanalı geçişinde Aysu Türkoğlu'na Japon Yüzme Federasyonu'nun resmi gözlemcileri, organizasyon ekibi ve kendi destek ekibi eşlik etti. Geçiş boyunca rota ve güvenlik planlaması tamamen anlık deniz şartlarına göre yönetildi. Türkoğlu, Türkiye saatiyle dün akşam saat 22.10'da start verdi ve bugün saat 11.55'te kanal geçişini tamamladı. Büyük sevinç yaşayan Aysu etap sonunda bayrağımızı açıp tekneye çıktıktan sonra coşkuyla İzmir Marşı'nı söyledi. Bugüne kadar Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı, Catalina Kanalı ve Kaiwi Kanalı'nı başarıyla tamamlayan Aysu Türkoğlu, Tsugaru Kanalı'nı da geçmesiyle Ocean's Seven yolculuğunda altıncı parkurunu geride bıraktı. Aysu, dünyanın en prestijli açık su yüzme serisini tamamlamaya çok yaklaştı. Başarılı sporcunun önünde adını yine tarihe yazdırmak için geçmesi gereken yalnız Cebelitarık Boğazı kaldı.

Kaynak: DHA

Aysu Türkoğlu, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aysu Türkoğlu Tsugaru Kanalı'nı Geçti - Son Dakika

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