Aytaç Kara, Süper Lig'de Gol Krallığına Yükseldi - Son Dakika
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Spor

Aytaç Kara, Süper Lig'de Gol Krallığına Yükseldi

Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Aytaç Kara, bu sezon Süper Lig'de 13 gol atarak gol krallığı listesinde en golcü Türk oyuncu oldu. Aytaç Kara, Kasımpaşa'nın Samsunspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta attığı golle birlikte toplamda 34 maçta 13 gole ulaştı. Bu istatistikle birlikte Aytaç Kara, Süper Lig'de en çok gol atan Türk oyuncu konumuna yükseldi.

27.04.2024 18:03
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Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Aytaç Kara, lacivert-beyazlı formayla bu sezon Süper Lig'de 13 gole ulaştı. 31 yaşındaki oyuncu, gol krallığı listesinde de en golcü Türk oyuncu konumuna yükseldi.

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada lacivert-beyazlıların ilk golünü 3. dakikada Aytaç Kara kaydetti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu golle birlikte Kasımpaşa formasıyla çıktığı 34 maçta 13 gole ulaştı. Aytaç, bu istatistikle birlikte Süper Lig'de en çok gol atan Türk oyuncu konumuna da yükseldi. Bu sezon gol krallığı listesinde Aytaç Kara'nın ardından en çok gol atan Türk futbolcular arasında 12 golle Kerem Aktürkoğlu, 11 golle İrfan Can Kahveci, 10 golle de Semih Kılıçsoy yer alıyor.

Aytaç Kara'nın, lacivert-beyazlı formayla ligde 4 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aytaç Kara, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aytaç Kara, Süper Lig'de Gol Krallığına Yükseldi - Son Dakika

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