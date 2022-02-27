Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut - Son Dakika
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Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut

27.02.2022 19:42

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmada çok sayıda bireysel hata yaptıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmada çok sayıda bireysel hata yaptıklarını söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü bir periyot geçirdiklerini belirtti.

Bugün buna son vermek için sahaya çıktıkların anlatan Palut, "Hem mücadele olarak silkelenmek hem de sonuç olarak istediğimizi almak için geldiğimiz bir deplasmandı ama negatif anlamda zirveyi gördüğümüz bir maç sonucu ile karşılaştık." dedi.

İlk 45 dakikada soyunma odasına 4-1 girmelerine neden olabilecek hiçbir şey olmadığını savunan Palut, "Ne rakibin bir baskısı ne de bizim negatif bir futbolumuz vardı ama inanılmaz hatalar yaptık. Bir anda, bir nevi Alanyaspor- Trabzonspor maçının bir benzeri oldu ama bizim adımıza oldu." diye konuştu.

Palut, maçta çok fazla bireysel hatalar yaptıklarının altını çizerek, "Şimdi bununla alakalı da daha çok çalışmamız lazım. Çok bireysel hatalar yapıyoruz ve maalesef sonucu da birçok kere gol oldu. Daha çok çalışmamız gerçeği tekrar önümüze çıktı." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıdaki oyunda ise daha fazla direnç ve reaksiyon göstermeleri gerektiğini dile getiren Palut, kenetlenip, çalışmaya devam edeceklerini, alabilecekleri güzel skorlarla da tekrar yollarına devam etmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut
Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut
Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, İlhan Palut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - İlhan Palut - Son Dakika
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