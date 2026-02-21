Ayvacık'ta Spor Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
Ayvacık'ta Spor Kurslarına Yoğun İlgi

Ayvacık\'ta Spor Kurslarına Yoğun İlgi
21.02.2026 13:18
Ayvacık’ta düzenlenen ücretsiz spor kursları, çocuklar ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Ayvacık ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen spor kursları, büyük ilgi görüyor. İlçede ücretsiz olarak düzenlenen kurslara katılım artıyor.

Ayvacık Spor Salonu ve Ayvacık Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen kurslarda çocuklara ve gençlere yönelik yüzme, voleybol, basketbol ve güreş branşlarında kurslar veriliyor. Ayvacık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Poyraz, spor kurslarına gösterilen talepten memnun olduklarını ifade ederek, "Ayvacık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yüzme, voleybol, basketbol ve güreş branşlarında çocuklarımıza ve gençlerimize yıl boyunca Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları kapsamında kurslar vermekteyiz. Yüzme kurslarımız "Cumhurbaşkanlığı Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında 7'den 70'e herkesi yüzmeyle buluşturmaktayız. Kurslarımız uzman antrenörlerimiz eşliğinde ücretsiz olarak verilmektedir. Kurslarımız ile detaylı bilgi için ilçe müdürlüğümüze bekleriz" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Spor, Son Dakika

