2026 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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2026 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası sona erdi

2026 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası sona erdi
22.06.2026 10:55  Güncelleme: 10:58
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Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Ayvalık'ta düzenlenen BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda kadınlarda Moldova, erkeklerde Moldova şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası sona erdi.

Final gününde oynanan karşılaşmaların ardından kadınlarda Moldova'dan Ana Nicolaev - Polina Voleanin, erkeklerde ise Moldova'dan Egor Dobcis - Maxim Korsakov ikilisi şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonayı kadınlarda Bulgaristan'dan Darina Kindova - Eleonora Gicheva, erkeklerde ise Romanya'dan Eduard Popa - Andrei Grigore ikilisi ikinci sırada tamamladı. Üçüncülüğü ise kadınlarda Türkiye'den Esra Demirkıran - Berlin Öztürk, erkeklerde Bulgaristan'dan Dimitar Mehandzhiyski - Dimitar Kalchev ikilisi elde etti.

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya, kupa ve ödülleri; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Uğur Baysal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Koordinatörü Burç Özoğuz, BVA Plaj Voleybolu Teknik Delegesi İfrim Razvan ve Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Gültekin Tekinalp takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu, Voleybol, Moldova, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2026 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

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