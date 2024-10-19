Ayvalıkgücü 2-2 Beraberlik Aldı - Son Dakika
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Spor

Ayvalıkgücü 2-2 Beraberlik Aldı

Son dakikada yediği golle Bayburt'la 2-2 berabere kalan Ayvalıkgücü, 14 puana yükseldi.

19.10.2024 17:25
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AYVALIK, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 4 maçını kazanıp zirve yarışına ağırlığını koyan Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Bayburt Özel İdare Spor'la son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Ayvalıkgücü maçın 27'nci dakikasında Polat'ın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Bayburt Özel İdare 39'uncu dakikada Mikail'in ayağından penaltı kaçırdı. Ayvalıkgücü Belediyespor maçın ilk devresini 1-0 galip tamamladı. Bayburt temsilcisi 66'ncı dakikada Alpay'ın attığı golle skora eşitliği getirirken, ev sahibi takım 78'inci dakikada Serhat'ın golüyle bir kez daha öne geçti. Bayburt Özel İdare Spor 90 artı 4'üncü dakikada Mikail'in kaydettiği golle yenilgiden kurtuldu: 2-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Ayvalıkgücü Belediyespor puanını 14'e, Bayburt Özel İdare Spor da 9'a çıkardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ayvalıkgücü 2-2 Beraberlik Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalıkgücü 2-2 Beraberlik Aldı - Son Dakika
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