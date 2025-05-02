Ayvalıkgücü Belediyespor\'a Saha Olayları Nedeniyle Cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, Nesine 3. Lig 3. Grup ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'a Pazarspor maçındaki saha olayları nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde açıklanan PFDK kararları şöyle:

"AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR kulübünün, 26.04.2025 tarihinde oynanan AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR-PAZARSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 23.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 31.500.-TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü sporcusu ENES FİLİZ'in, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi HAKAN ALBAYRAK'ın, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü malzemecisi ADEM KALIN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.100.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü masörü ERAY DEMİRTAŞ'ın, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 4.050.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi ŞEREF BIÇAK'ın, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi ÖNDER KAN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi AHMET ONUR ALTINLI'nın, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü görevlisi BİLAL TOPRAK'ın, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi LÜTFÜ KOTAN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 38 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 19.125-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi MEHMET ANIL OKYAR'ın, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 38 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 19.125-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi İSMAİL ERGİN'in, rakip takım mensuplarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle 38 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 19.125-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü HÜSEYİN İLKİN'in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir. - BALIKESİR