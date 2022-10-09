Ayvalıkgücü Belediyespor – Kuşadaspor: 0-1 - Son Dakika
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Ayvalıkgücü Belediyespor – Kuşadaspor: 0-1

09.10.2022 17:49
Ayvalıkgücü Belediyespor – Kuşadaspor: 0-1

STAT: Hüsnü UğuralHAKEMLER: Tolga Akbaba, Hakan Yoldaş, Batuhan BıyıklıAYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner - Davut (Dk. 84 Gökhan), Samet, Polat, Hakan, Tugay, Hamit (Dk. 78 Celal), Burak (Dk. 62 Veysel), Yunus Emre (Dk.

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Tolga Akbaba, Hakan Yoldaş, Batuhan Bıyıklı

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner - Davut (Dk. 84 Gökhan), Samet, Polat, Hakan, Tugay, Hamit (Dk. 78 Celal), Burak (Dk. 62 Veysel), Yunus Emre (Dk. 46 Hami), Kemal, ErtuğrulKUŞADASISPOR: Necati - Türker, Berkay, Özgür, Hamit, Emirhan, Muhammet (Dk. 46 Ali Öztürk), Cağrı (Dk. 42 Süleyman), Taha, Murat (Dk. 83 Aziz), Emircan (Dk. 90 Atakan)GOL: Dk. 76 Emirhan (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Samet (Ayvalıkgücü), Necati (Kuşadasıspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Kuşadasıspor 2'de 2 yaptı. Geçen hafta deplasmanda evinde Ergene Velimeşespor' u yenen Kuşadasıpor deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u tek golle geçmesini bildi. İlk yarıda iki takım da gol üretemezken, konuk Kuşadasıspor'da saheneye 76'ncı dakikada çıkan Emirhan galibiyeti getiren isim oldu. Kuşadasıspor bu sonuçla 12 puana yükseldi, Ayvalıkgücü ise 8 puanda kaldı.


- Ayvalık
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Kaynak: DHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunus Emre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü Belediyespor – Kuşadaspor: 0-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalıkgücü Belediyespor – Kuşadaspor: 0-1 - Son Dakika
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