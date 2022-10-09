TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Kuşadasıspor 2'de 2 yaptı. Geçen hafta deplasmanda evinde Ergene Velimeşespor' u yenen Kuşadasıpor deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor 'u tek golle geçmesini bildi. İlk yarıda iki takım da gol üretemezken, konuk Kuşadasıspor'da saheneye 76'ncı dakikada çıkan Emirhan galibiyeti getiren isim oldu. Kuşadasıspor bu sonuçla 12 puana yükseldi, Ayvalıkgücü ise 8 puanda kaldı.

Kaynak: DHA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunus Emre, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ayvalıkgücü Belediyespor – Kuşadaspor: 0-1 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.