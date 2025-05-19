Ayvalıkgücü Finale Çıktı

3'üncü Lig Play-Off mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor evinde Küçükçekmece Sinopspor'u 4 -1 yenerek adını finale yazdırdı. İlk maçta Sinopspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Ayvalıkgücü evinde oynadığı maçta 4-1 kazandı ve tur biletini cebine koydu. Normal süreyi 2-1 önde tamamlayan Ayvalıkgücü uzatmalarda 2 gol daha buldu ve müsabakada 4-1 galip ayrıldı.