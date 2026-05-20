Ayvalıkgücü\'nün dinamosu Emirhan\'ın hayali gerçek oldu

Ayvalıkgücü Belediyespor'da genç yeteneklerin yükselişi sürüyor. Daha önce milli takım kadrosuna çağrılan ve Bodrum FK'ne tranfer olan Ali Habesoğlu'nun ardından şimdi de sarı-kırmızılı ekibin başarılı futbolcusu Emirhan Boz'a milli davet geldi.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki ön libero, ay-yıldızlı ekibin kamp kadrosuna çağrılmanın heyecanını yaşıyor. Sezon boyunca ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Emirhan, mücadeleci futbolu ve oyun disipliniyle Süper Lig ekiplerinin de radarına girmeyi başardı.

Henüz birkaç ay önce yaptığı açıklamada milli takım ve Avrupa hedeflerinden söz eden genç futbolcu, hayalini kurduğu gelişmenin kısa sürede gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadı. Emirhan Boz, "Milli takım formasını giymek ve Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyordum. Ay-yıldızlı formayı taşımak her genç futbolcunun hayalidir. İnşallah bana da nasip olur diyordum. Çok büyük bir hayaldi, gerçek oldu. Büyüklerimi utandırmayacağım" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu, Türk futbolunun önemli isimlerinden Bülent Korkmaz'ın kendisi hakkında yaptığı yorumların da motivasyonunu artırdığını belirterek, "Benimle yaşıt birçok futbolcu var. Bu oyuncuların arasından sıyrılıp dikkat çekmek gerçekten çok güzel bir duygu. Bu durum beni saha içinde daha motive ediyor. Antrenmanlarda daha özverili çalışıyorum" dedi.

Ayvalıkgücü cephesinde Emirhan Boz'un milli takıma davet edilmesi büyük gurur verirken, genç yıldızın futbol yolculuğu şimdiden ilçede heyecanla takip edilmeye başlandı. - BALIKESİR