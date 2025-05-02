Ayvalıkgücü'ne Ağır Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ayvalıkgücü'ne Ağır Ceza

Ayvalıkgücü\'ne Ağır Ceza

Ayvalıkgücü, Pazarspor'la olan maç sonrası yaşanan olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynayacak.

02.05.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftaya lider girmesine rağmen evinde Pazarspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Aliağa Futbol'a kaptırıp Play-Off'a kalan Ayvalıkgücü Belediyespor'a karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar yüzünden ağır fatura çıktı. Maçın bitiminin ardından Pazarsporlu futbolculara saldırıp darp eden Ayvalıkgücü'nde hem kulüp hem idareciler hem de görevliler ceza aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Ayvalıkgücü'ne yaşanan saha olayları nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası çıktı. Ayvalık, ligde Play-Off grup finalinde taraftarının desteğinden yoksun olacak.

Ayrıca yeni sezonun ilk 3 iç saha maçı da Kırmızı-beyazlı taraftarlara kapalı olacak. Aynı maçta çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 36 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 23 bin 400 TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 31 bin 500 TL ceza alan Ayvalık'ta futbolculardan Enes Filiz'e maç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 maç ceza çıktı. Enes, Play-Off maçlarında forma giyemeyecek. Ayvalıkgücü Belediyespor'da toplam 11 kulüp görevlisi, antrenörü, çalışanı ve idarecisine de rakip oyunculara saldırıları nedeniyle müsabakadan men ve hak mahrumiyeti cezaları verildi.

Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ayvalıkgücü Belediyespor, Pazarspor, Politika, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ayvalıkgücü'ne Ağır Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:31:25. #7.12#
SON DAKİKA: Ayvalıkgücü'ne Ağır Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.