Ayvalıkgücü\'ne Ağır Ceza

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftaya lider girmesine rağmen evinde Pazarspor 'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Aliağa Futbol 'a kaptırıp Play-Off'a kalan Ayvalıkgücü Belediyespor 'a karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar yüzünden ağır fatura çıktı. Maçın bitiminin ardından Pazarsporlu futbolculara saldırıp darp eden Ayvalıkgücü'nde hem kulüp hem idareciler hem de görevliler ceza aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 'ndan Ayvalıkgücü'ne yaşanan saha olayları nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası çıktı. Ayvalık, ligde Play-Off grup finalinde taraftarının desteğinden yoksun olacak.

Ayrıca yeni sezonun ilk 3 iç saha maçı da Kırmızı-beyazlı taraftarlara kapalı olacak. Aynı maçta çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 36 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 23 bin 400 TL, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 31 bin 500 TL ceza alan Ayvalık'ta futbolculardan Enes Filiz'e maç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 maç ceza çıktı. Enes, Play-Off maçlarında forma giyemeyecek. Ayvalıkgücü Belediyespor'da toplam 11 kulüp görevlisi, antrenörü, çalışanı ve idarecisine de rakip oyunculara saldırıları nedeniyle müsabakadan men ve hak mahrumiyeti cezaları verildi.