Ayvalıklı 10'lar Taraftar Derneği'nden Maç Desteği Sıkıntısı Açıklaması - Son Dakika
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Ayvalıklı 10'lar Taraftar Derneği'nden Maç Desteği Sıkıntısı Açıklaması

Ayvalıklı 10\'lar Taraftar Derneği\'nden Maç Desteği Sıkıntısı Açıklaması

Ayvalıkgücü Belediyespor'un taraftar grubu Ayvalıklı 10'lar, güvenlik önlemlerinin fazla olmasından dolayı takımlarına destek vermekte zorlandıklarını dile getirerek, emniyet yetkililerinden yardım istediler.

17.09.2024 15:23  Güncelleme: 15:24
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin profesyonel ligdeki tek temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'un tribünlerdeki ateşleyicisi konumundaki Ayvalıklı 10'lar Taraftar Derneği'nden sitemkar bir basın açıklaması yapıldı.

Ayvalıklı 10'lar Derneği Başkanı Ergin Kocaman yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıldan bu yana kırmızı-beyazlı takımın oynadığı iç ve dış saha karşılaşmalarında takımlarına rahat ve heyecanlı bir şekilde destek veremiyor olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Başkan Kocaman yaptığı açıklamada, "Bırakın Ayvalıkgücü Belediyespor'umuza destek verebilmeyi, takımımızın pankartını bile asmamız engellenir hale geldi. Her zaman saygı duyduğumuz güvenlik güçlerimizin, tribünlerdeki olası olaylara mahal vermemek adına aldıkları önlemler bizlerin üzerinde adeta bir baskı unsuru haline geldi. Sadece bu durum nedeniyle de kırmızı-beyazlı taraftarımız sporsever vatandaşlarımız stada maç izlemeye bile gelmez oldu" dedi.

"Kırmızı beyazlı takımımızın 12. oyuncusu olmak istiyoruz"

Ayvalıkgücü Belediyespor yönetimi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden içinde bulundukları durum nedeniyle kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Ayvalıklı 10'lar Taraftar Derneği Başkanı Ergin Kocaman, "Ayvalıkgücü Belediyespor 'un taraftarlarının üzerinde bu kadar baskı yapmamalarını dernek olarak rica ediyoruz. Ayvalıklı 10lar olarak, zaten çok tezahürat veya olaylar çıkaran bir taraftar gurubu olmadık, bundan sonrada olmayacağız. Yaptığımız tezahüratlar, takımımızı destekleyip, gönülden sevdiğimizi ve iç saha maçlarında yada dış saha maçlarında yanlarında olduğumuzu belirtmek ve güç vermeye yöneliktir. Bu bağlamda iç sahada yada dış sahada takımımızın 12. oyuncusu olmak istiyoruz. Bunun da, Ayvalıklı 10'lar Derneği ve taraftarı olarak hakkımız olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ayvalıklı 10'lar Taraftar Derneği'nden Maç Desteği Sıkıntısı Açıklaması - Son Dakika

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