AZ Alkmaar-Hapoel Beer-Sheva maçına 15 Ekim'de İsrail taraftarları alınmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AZ Alkmaar-Hapoel Beer-Sheva maçına 15 Ekim'de İsrail taraftarları alınmayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde 15 Ekim'de oynanacak AZ Alkmaar-Hapoel Beer-Sheva maçına, jeopolitik bağlam nedeniyle risk çok yükseldiği için İsrail ekibinin taraftarları alınmayacak. Karar, kamu düzeni ve güvenliği gerekçesiyle Alkmaar Belediyesi, savcılık ve emniyet yetkililerince alındı.

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile Hapoel Beer-Sheva arasında oynanacak maça İsrail ekibinin taraftarları alınmayacak.

Alkmaar Belediyesi, savcılık ve emniyet yetkililerinin aldığı karara göre 15 Ekim'deki karşılaşmanın, "jeopolitik bağlam" nedeniyle risk seviyesinin çok yüksek düzeye çıktığı belirtilerek kamu düzeni ve güvenliği için deplasman takım taraftarının stada alınmayacağı kaydedildi.

Kasım 2024'te Amsterdam'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçının ardından çıkan olaylarda 5 kişi hastaneye kaldırılmış, 62 kişi gözaltına alınmıştı. Polis, Maccabi Tel Aviv taraftarlarının maçtan bir gün önce bir taksiye saldırdığını ve bir Filistin bayrağını yaktığını doğrulamıştı.

Kasım 2025'te UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Aston Villa-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında da konuk takımın taraftarları "daha önce yaşanan olaylar" nedeniyle stada alınmamıştı.

Kaynak: AA
Az AlkmaarGüvenlikİsrailDünyaKamuSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni poz “Yaz uzatmalarda“ Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni poz! "Yaz uzatmalarda"
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
12:57
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam
Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
12:54
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
12:26
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
Haberler.com mikrofonlarından çağrı yaptı! Destici fon mağdurları için iki kaynak gösterdi
11:53
Galatasaray’da futbolculara kick boks yasağı
Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı
11:45
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 13:02:21. #.0.2#
SON DAKİKA: AZ Alkmaar-Hapoel Beer-Sheva maçına 15 Ekim'de İsrail taraftarları alınmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei