Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener\'e Osimhen ayarında golcü

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına varmasının ardından Crystal Palace'ın Fransız golcüsü Jean-Philippe Mateta için de devreye girdiği öne sürüldü. İngiliz ekibinin, yıldız futbolcuyu 30 milyon euro bonservis bedeliyle satmaya hazır olduğu iddia edildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN LONDRA ÇIKARMASI

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, Aziz Yıldırım'ın gündemindeki yeni golcü ortaya çıktı.

İddialara göre Yıldırım, Crystal Palace forması giyen Fransız santrfor Jean-Philippe Mateta'nın temsilcileriyle Londra'da bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerde daha önce Vedat Muriqi ile prensip anlaşmasına varıldığı öne sürülürken, Mateta transferiyle hücum hattının güçlendirilmesi hedefleniyor.

CRYSTAL PALACE 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki golcü için yaklaşık 30 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi. Fenerbahçe ile İngiliz kulübü arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve transfer şartlarının değerlendirildiği ifade edildi.

KONFERANS LİGİ FİNALİNDE SAHNEYE ÇIKTI

"The Beast" (Canavar) lakabıyla tanınan Mateta, geçtiğimiz sezon Crystal Palace'ın en önemli isimlerinden biri oldu. Fransız forvet, UEFA Konferans Ligi finalinde attığı kritik golle takımının kupaya ulaşmasında önemli rol oynadı ve Avrupa futbolunda dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE'NİN ARADIĞI SANTRFOR PROFİLİ

1.93 metre boyundaki Mateta, hava toplarındaki etkinliği, fiziksel gücü ve ceza sahası içerisindeki bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Rakip savunmacılarla girdiği ikili mücadelelerde üstünlük kurabilen Fransız oyuncu, sırtı dönük oyun becerisi sayesinde takım arkadaşlarına alan açabilmesiyle de dikkat çekiyor. Uzun boyu, atletik yapısı ve güçlü fiziğiyle Mateta'nın, Fenerbahçe'nin uzun süredir aradığı hedef santrfor profiline uyduğu değerlendiriliyor.