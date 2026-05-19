Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi geleceğe taşıyacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi geleceğe taşıyacağız

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe\'yi geleceğe taşıyacağız
19.05.2026 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan adayı Yıldırım, Fenerbahçe için kalıcı yapı ve sportif başarı hedefliyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kalıcı ve kurumsal bir kulüp yapısı kurmak istediklerini belirterek, "Futbol aklımız, Fenerbahçe'yi bilen sporculardan oluşacak; onlarla birlikte çalışacağız. Başarı için mücadele ederken, diğer yandan iktisadi projeleri de hayata geçireceğiz" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, 22 Mayıs Cuma günü düzenleyeceği basın toplantısında yönetim kurulunu tanıtacak. Aziz Yıldırım'ın bir araya getireceği, Futbol AŞ ve yönetim kurulu üyeleri; Fenerbahçe'nin gelecek 20 yılına damga vurmayı hedefliyor. Futbol aklı olarak planladığı modelin, 2001-2011 döneminde ortaya konan ve sürdürülebilir sportif başarının bir benzeri olması planlanıyor. Aziz Yıldırım, futbolun içinden gelen eski sporculardan oluşan bir danışma kuruluyla birlikte transfer planlaması yaptığı öğrenilirken, iki santrforun yanı sıra, uygun görülen pozisyonlar için transferler yapılacağı aktarıldı. Kurulması planlanan takıma uygun şekilde, yönetim kurulu kararı ile birlikte teknik direktör konusu netlik kazanacak.

Kalıcı ve kurumsal bir kulüp yapı kurmak istediklerini aktaran Yıldırım, "Söyleyeceğim en önemli şey, şampiyon olacağız ve hep beraber kutlayacağız. Fenerbahçe ihtiyaç duyduğu için aday oldum. Biz beraber olursak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Parasal konuları çözeceğiz. Aziz Yıldırım başkanlığında hiçbir zaman para konuşmadık; kaynakları biz oluşturuyorduk yine yapacağız. Sponsorların daha çok destek verdiği, daha çok maddi kaynak oluşturduğu projeleri hayata geçireceğiz. Hep beraber Fenerbahçe'ye sahip çıkacağız. Fenerbahçe sahipsiz değildir çünkü sahipleri sizlersiniz. Çok değerli insanların olduğu bir yönetim kurulu kuruyoruz. 1998 yılının ardından oluşturduğumuz yönetimlerde; kulüp başkanı, federasyon başkanı ve divan başkanı yetişti. Yeni yönetim kurulumuz önümüzdeki 10 seneye damga vuracak. Önemli isimlerin yer aldığı, maddi açıdan güçlü bir yönetim kuracağız. Futbol aklımız, Fenerbahçe'yi bilen sporculardan oluşacak; onlarla birlikte çalışacağız. Başarı için mücadele ederken, diğer yandan iktisadi projeleri de hayata geçireceğiz. Ön izinleri aldıktan sonra, stadımız için çalışmalara başlayacağız. 60-65 bin gibi bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Kalıcı ve kurumsal bir kulüp yapı kurmak istiyoruz. Taraftarların kulübe katkı sağlayacağı, bilgi üreten bir organizasyon hedefliyoruz. 2011'e kadar her şey istediğimiz noktadaydı, 3 Temmuz'dan sonra maalesef birçok şey bozuldu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi geleceğe taşıyacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

23:28
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu
22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:36
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
22:28
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 23:53:09. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi geleceğe taşıyacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.