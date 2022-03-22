Babalar sahaya indi - Son Dakika
Üye Girişi

Babalar sahaya indi

22.03.2022 14:49
Babalar sahaya indi

Çocuklarını desteklemeye giden babalar, kendini sahada buldu.

Çocuklarını desteklemeye giden babalar, kendini sahada buldu. Hentbolcu miniklere taş çıkartan babalar, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Mudanya Spor Salonunda gerçekleştirilen, '100 Sporcu 100 Hentbolcu Mınik Eller Sahada' şenliği yoğun ilgi gördü. Şenlikte veliler tribünde yer alırken, zaman zaman alkışlar ve tezahüratlarla sporcu çocuklarını da desteklemeyi ihmal etmedi. Gençlere katılımları ve verdikleri mücadele sonunda madalya takdim edildi. Şenliğin sonunda çocuklarıyla birlikte sahaya çıkan babalar, renkli görüntülere sahne oldu. - BURSA

Babalar sahaya indi
Babalar sahaya indi
Babalar sahaya indi
Babalar sahaya indi

YORUMLAR
500
Mudanya'da ağaçlandırma sahasına fidan dikildi Mudanya'da ağaçlandırma sahasına fidan dikildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Mudanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Babalar sahaya indi - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Gülşen'e taş çıkartan Nevra Serezli'yi böyle görmemiştiniz! Zamanında arkası olmayan elbise giymiş
14:08 AB'ye kaçak girmeye çalıştı ama yapamadı! Ukraynalı eski milletvekilinin eşinin üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
14:06 Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu
14:05 Uçan taksilerin görücüye çıkacağı tarih belirlendi!
14:03 Tırın çarptığı çekici sürücüsü yaşamını yitirdi, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
13:52 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Safiye doktorla görüşmeyi sonunda kabul edecek mi?
13:50 Bardaki eski buzdolabını açan inşaat işçileri, gözlerine inanamadı! 10 yıl önce kaybolan adamın cesedini buldular
13:48 Samsun'da üniversite öğrencisi genç kız, yurt odasında ölü bulundu! Kalp rahatsızlığı varmış
13:39 Evlilik Hakkında Her Şey 24. bölümüyle bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Sanem'in tuzağı, Bora'yı çileden çıkartacak!
13:33 Fenerbahçe'de şaşırtan adaylık! Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 14:57:25. #1.12#
SON DAKİKA: Babalar sahaya indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement