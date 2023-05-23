Babasının izinden! Milli basketbolcunun 14 yaşındaki oğlu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi - Son Dakika
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Babasının izinden! Milli basketbolcunun 14 yaşındaki oğlu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi

Babasının izinden! Milli basketbolcunun 14 yaşındaki oğlu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi

23.05.2023 22:54

Türk basketbol tarihinin efsane isimlerinden İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Samsun'da organize edilen U14 Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Samsun'da organize edilen U14 Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olan Anadolu Efes forması giyen Ömer Kutluay final maçında 36 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik bir performans ortaya koyarak

EN DEĞERLİ OYUNCU SEÇİLDİ

10 numaralı formayı giyen Ömer Kutluay, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Ayrıca en iyi beşe girmeyi başarırken, turnuvayı da sayı kralı olarak tamamladı.

Babasının yolundan gidiyor! Milli basketbolcunun 14 yaşındaki oğlu, turnuvanın en değerli oyuncu seçildi

ŞAMPİYON OLDULAR

Ömer Kutluay, turnuvayı Samsun Yeni Yaşar Doğu Spor Salonu'nda takip eden basketbol severlere adeta basketbol resitali sundu. Final maçının ardından da takım arkadaşlarıyla şampiyonluğun sevincini yaşadı.

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Son Dakika Spor Babasının izinden! Milli basketbolcunun 14 yaşındaki oğlu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasının izinden! Milli basketbolcunun 14 yaşındaki oğlu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi - Son Dakika
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