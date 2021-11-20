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Babasıyla şakalaşırken başladığı bilek güreşinde hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Babasıyla şakalaşırken başladığı bilek güreşinde hedefi dünya şampiyonluğu

20.11.2021 11:13

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu milli sporcu Sude Naz Akar, Romanya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonu milli sporcu Sude Naz Akar, Romanya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönmek istiyor.

Kilis'te yaşayan 18 yaşındaki Sude Naz, 4 yıl önce evde babasıyla şakalaşmak için bilek güreşi yaparak bu spora heveslendi.

Bilek güreşinin erkek sporu olduğu algısını kısa sürede elde ettiği başarılarla değiştirmeyi başaran milli sporcu, Tokat'ta 10-14 Ağustos'ta düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı gençler kategorisi 65 kilogram sağ kolda birinci oldu.

Milli takıma seçilen Sude Naz, 24 Kasım-3 Aralık'ta Romanya'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

Öncesinde bilek güreşine herhangi bir merakının olmadığını anlatan milli sporcu, "Babamla bilek güreşi yaptığımızda bana dedi ki 'sen de güç var. O günün ertesi günü benim doğum tarihimdi. Doğum günümde bilek güreşine başladım. Bundan dört sene önce babam vesilesiyle başladım. O günden beri içimde bir umut, heves, başarı isteği, başarılar geldikçe de daha çok başarma isteği var." dedi.

Bu süreçte ailesinin ve antrenörünün kendisine çok destek verdiğini belirten Sude Naz, şunları kaydetti:

"Her antrenmanda daha çok çalışıyorum ki istediğim yere daha iyi geleyim. Kilis'te liseler arasında sağ kolda birinci, sol kolda ikinciliğim var. 10-14 Ağustos'ta Türkiye Milli Takım seçmelerine giderken Tokat'ta sağ kolda Türkiye birincisi oldum. Şimdi de Allah'ın izniyle de Romanya'da dünya şampiyonluğu maçımız olacak. Orada da Türkiye'yi ve Kilis'i temsilen birincilik alıp gelmeyi planlıyoruz."

"Yapamazsın" diyenlere inat çalışarak başardı

Çevresindeki insanların "sen kızsın, o erkek sporu, kadınlar bunu yapamaz" dediklerine işaret eden Sude Naz, şöyle konuştu:

"Biz kadınlar ve erkekler dal ayırmaksızın istedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Aileniz arkanızda olduktan sonra, İsmail hoca gibi azimli hocanız olduktan sonra ve içten geldikten sonra kimsenin yapamayacağı bir şey yok. Bana da çevreden çok fazla 'bu erkek sporu, yapamazsın' diyen oldu ama ben istiyordum ve yaptım."

Milli sporcu, Kilis'ten 4 kadın sporcunun Romanya'daki müsabakalara katılacak olmasının kendilerini gururlandırdığını sözlerine ekledi.

Antrenör İsmail Kurt ise bilek güreşinde Kilis'te 38 milli sporcunun olduğunu ifade etti.

Salgın dolayısıyla geçen yıl yarışmalara katılamadıklarını belirten Kurt, bu süreçte yoğun tempoda çalışarak bu yılki Türkiye şampiyonasına hazır bir şekilde katıldıklarını vurguladı.

Sude Naz'ın hiç maç vermeden direk şampiyon olduğunu ve milli takıma seçildiğini dile getiren Kurt, "Romanya'da yapılacak Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na genç kızlarda 65 kilogramda gitmeye hak kazanarak orada ilini ve ülkesini en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum." dedi.

Kurt, hedeflerinin Romanya'da kürsüde İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu kaydetti.

Babasıyla şakalaşırken başladığı bilek güreşinde hedefi dünya şampiyonluğu
Babasıyla şakalaşırken başladığı bilek güreşinde hedefi dünya şampiyonluğu
Babasıyla şakalaşırken başladığı bilek güreşinde hedefi dünya şampiyonluğu
Babasıyla şakalaşırken başladığı bilek güreşinde hedefi dünya şampiyonluğu

Milli Sporcu, Türkiye, Romanya, Kilis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Babasıyla şakalaşırken başladığı bilek güreşinde hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Babasıyla şakalaşırken başladığı bilek güreşinde hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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