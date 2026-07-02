Badminton Aşkıyla Yetişen Danacı Ailesi - Son Dakika
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Badminton Aşkıyla Yetişen Danacı Ailesi

Badminton Aşkıyla Yetişen Danacı Ailesi
02.07.2026 11:14
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Milli antrenör Mustafa Danacı, iki oğlunu badmintonla başarıya hazırlıyor. Aile birlikte çalışıyor.

HÜSEYİN EKİNCİ - Zonguldak'ta uzun yıllar sporcu yetiştiren milli antrenör Mustafa Danacı, badmintonla tanıştırarak spor sevgisi aşıladığı iki oğluyla başarı kovalıyor.

Devrek ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Danacı, üniversite yıllarında tanıştığı badmintonda sporculuk kariyerinin ardından 14 yıl önce antrenörlüğe başladı.

Yüzlerce çocuk ve genci spora kazandıran, aralarında millilerin de olduğu birçok sporcu yetiştiren Danacı, oğulları 11 yaşındaki Mehmet Eren ile 15 yaşındaki Yusuf Sami Danacı'yı da badmintona teşvik etmek için antrenmanlara götürdü.

Zamanla badmintonu severek antrenman kaçırmayan Mehmet Eren, 4 yıl önce başladığı bu sporda topladığı puanlarla milli takıma girmeye hak kazanarak birçok turnuvada ülkesini temsil etti.

Hırvatistan'da eylülde düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılacak Mehmet Eren, haftanın 6 günü çift idmanla çalışmalarına devam ediyor. Yusuf Sami de çok giymek istediği milli forma için çalışmalarını babasının yönetiminde kardeşiyle sürdürüyor.

"Evlatlarımızın da başarı sağlamaları bize ayrı gurur veriyor"

Devrek İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli milli antrenör Mustafa Danacı, AA muhabirine, sporun birçok branşıyla ilgilendiğini ancak üniversite yıllarında tanıştığını badmintonda karar kıldığını söyledi.

Danacı, birçok genci badmintonla tanıştırırken kendi çocuklarının da badmintonla ilgilenmesini sağladığını belirterek, "Çocuklarım bu sporu sevdi. Onlar da bu sporu yapmak istediler." dedi.

Küçük oğlunun milli sporcu olduğunu, büyük oğlunun da milli takıma girmesi için çaba sarf ettiklerini anlatan Danacı, "Önümüzde yine milli maçlarımız var. İstanbul'da yapılacak uluslararası müsabakalarımız, Türkiye şampiyonalarımız var. Bu doğrultuda çalışıp emek veriyoruz." diye konuştu.

Mustafa Danacı, oğullarıyla her an birlikte olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Baba oğul aynı evde yaşayıp salonda da gece gündüz beraberiz. Bu bakımdan onları motive etmek gerçekten çok zor oluyor. Çocuklarımız, ağabey ve ablalarının milli takımda kazandıklarını, neler yapabildiklerini ve desteklerini gördükleri için büyük heyecan ve heves içerisinde onları disiplinli şekilde takip ediyorlar. Burada baba ve oğulları gibi değil de antrenör sporcu anlayışla çalışıyoruz. Sistemimize uyuyorlar, disiplinli çalışıyorlar. Bu da bizi başarıya götüren en büyük yol oluyor."

Kendi çocuklarını diğer sporculardan hiçbir zaman ayırmadığını, aynı disiplinli antrenman yapmalarını sağladığını ifade eden "Birçok sporcuyu milli takıma kazandırıyoruz. Bunun yanında kendi evlatlarımızın da başarı sağlamaları bize ayrı gurur veriyor, duygulandırıyor. Bu konuda da çok mutluyum." dedi.

"Gelişimim için sürekli çalışıyoruz"

Milli badmintoncu Mehmet Eren Danacı da badmintonla 4 yıl önce tanıştığını, zaman içerisinde bu sporu çok sevdiğini kaydetti.

İlk kez milli takıma katıldığında çok heyecanlandığını belirten Mehmet Eren, "Babam eksikliklerimi tamamlamam için bana yardımcı oluyor. Gelişimim için sürekli çalışıyoruz. Beni geliştirmeye çalışıyor. İleride milli takımda başarılarımı artırıp beni yetiştiren babamı daha çok mutlu etmek istiyorum." diye konuştu.

Yusuf Sami Danacı da babasının küçük yaşlarda kendisini antrenmanlara götürdüğünü ve bu şekilde badmintona başladığını anlatarak, "Babamla çalışmak güzel bir duygu. Her an birlikte olmamız, bize yakın hissettiriyor. 17 yaş milli takıma hazırlanıyorum. 6 gün, çift antrenman yapıyoruz. En büyük hayallerimden biri milli formayı giyerek babamı gururlandırmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Danacı, Zonguldak, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Badminton Aşkıyla Yetişen Danacı Ailesi - Son Dakika

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