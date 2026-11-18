Badminton şampiyonu Erzincan İl Özel İdaresi ile Telekom kafilesi TBMM'de ağırlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Badminton Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü ile ikinci sıradaki Erzincan Telekom Spor Kulübü sporcuları TBMM'de konuk edildi. Şampiyonluk ve ikinciliğin ardından sporcular Gazi Meclis'i ziyaret etti.
2025-2026 Türkiye Badminton Süper Ligi'nde şampiyon olan Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübü ile ligi ikinci sırada tamamlayan Erzincan Telekom Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ağırlandı.
Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliği elde ederek Erzincan'ın adını sporun zirvesine taşıyan sporcular, Gazi Meclis'i ziyaret etti.
Kaynak: İHA
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