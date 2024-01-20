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Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi Müsabakaları Samsun'da yapılacak - Son Dakika
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Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi Müsabakaları Samsun'da yapılacak

Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi Müsabakaları, 22-26 Ocak tarihlerinde Samsun'da yapılacak. İlkadım Okçuluk Salonu ev sahipliği yapacak olan organizasyonda, ilk 12 takım Süper Lig'e çıkacak. 2024 sezonunda yabancı oyuncu oynatılmayacak. Teknik toplantı ise yarın gerçekleştirilecek. Ayrıca, Badminton Gelişim Ligi Terfi Müsabakaları da 27-30 Ocak tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek.

Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi Müsabakaları Samsun\'da yapılacak
20.01.2024 - 10:25,
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Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi Müsabakaları, 22-26 Ocak tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Badminton Federasyonunun yayımladığı müsabaka talimatına göre, organizasyona İlkadım Okçuluk Salonu ev sahipliği yapacak.

Müsabakalar sonunda ilk 12 takım Süper Lig'e, sonraki 12 takım ise 1. Lig'e çıkacak.

2024 sezonunda lig müsabakalarında yabancı uyruklu oyuncu oynatılmayacak.

Organizasyonun teknik toplantısı ise yarın yapılacak.

Öte yandan Badminton Gelişim Ligi Terfi Müsabakaları, 27-30 Ocak tarihlerinde yine Samsun'da düzenlenecek.

Kaynak: AA
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İlkadım, Samsun, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi Müsabakaları Samsun'da yapılacak - Son Dakika
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