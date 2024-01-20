Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi Müsabakaları Samsun\'da yapılacak

Badminton Süper Lig ve 1. Lig Terfi Müsabakaları, 22-26 Ocak tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Badminton Federasyonunun yayımladığı müsabaka talimatına göre, organizasyona İlkadım Okçuluk Salonu ev sahipliği yapacak.
Müsabakalar sonunda ilk 12 takım Süper Lig'e, sonraki 12 takım ise 1. Lig'e çıkacak.
2024 sezonunda lig müsabakalarında yabancı uyruklu oyuncu oynatılmayacak.
Organizasyonun teknik toplantısı ise yarın yapılacak.
Öte yandan Badminton Gelişim Ligi Terfi Müsabakaları, 27-30 Ocak tarihlerinde yine Samsun'da düzenlenecek.
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