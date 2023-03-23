Bafetimbi Gomis, Ronaldo'yla takım arkadaşı olabilir! Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın golcülerinden Bafetimbi Gomis, bavulunu topluyor. Fransız golcünün yeni sezonda Suudi Arabistan'da forma giymesi bekleniyor.

GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

Sezon başında Galatasaray'a altın değerinde puanlar kazandıran ancak daha sonra Okan Buruk tarafından kulübeye çekilen Gomis, takımdan ayrılıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcunun yeni rotası Suudi Arabistan olabilir.

YENİ ROTASI SUUDİ ARABİSTAN OLABİLİR

Cristiano Ronaldo'yu da kadrosunda bulunduran Al Nassr'ın Gomis'i istediği iddia edilirken, Portekizli yıldızın sezon sonunda Galatasaray'da kalması beklenmiyor. Bu sezon 22 maçta Galatasaray forması giyen Gomis, 10 kez gol atma başarısı gösterdi.