Bafetimbi Gomis, Ronaldo'yla takım arkadaşı olabilir! Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bafetimbi Gomis, Ronaldo'yla takım arkadaşı olabilir! Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor

23.03.2023 13:09

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri alıyor. Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr ile de adı anılan deneyimli santraforun, yeni sezonda sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın golcülerinden Bafetimbi Gomis, bavulunu topluyor. Fransız golcünün yeni sezonda Suudi Arabistan'da forma giymesi bekleniyor.

GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

Sezon başında Galatasaray'a altın değerinde puanlar kazandıran ancak daha sonra Okan Buruk tarafından kulübeye çekilen Gomis, takımdan ayrılıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcunun yeni rotası Suudi Arabistan olabilir.

YENİ ROTASI SUUDİ ARABİSTAN OLABİLİR

Cristiano Ronaldo'yu da kadrosunda bulunduran Al Nassr'ın Gomis'i istediği iddia edilirken, Portekizli yıldızın sezon sonunda Galatasaray'da kalması beklenmiyor. Bu sezon 22 maçta Galatasaray forması giyen Gomis, 10 kez gol atma başarısı gösterdi.

YORUMLAR
500
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor! Ronaldo'nun yanına gidebilir Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor! Ronaldo'nun yanına gidebilir Cristiano Ronaldo, Ramazan paylaşımıyla Müslüman takipçilerini mest etti Cristiano Ronaldo, Ramazan paylaşımıyla Müslüman takipçilerini mest etti

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bafetimbi Gomis, Ronaldo'yla takım arkadaşı olabilir! Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:19 Naci Görür açıkladı: İstanbul'da zemini en sağlam yer Çamlıca, en zayıfı ise Ataşehir
13:14 Bakan Soylu, kendisini çeken kameraya isyan etti: Ya çekme, şunu çekme ya
13:13 Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul'da zemini en sağlam yer Çamlıca, en zayıfı ise Ataşehir
13:03 Bafetimbi Gomis, Ronaldo'yla takım arkadaşı olabilir! Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor
12:48 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor! Ronaldo'nun yanına gidebilir
12:32 Savunma Sanayii Başkanı Demir yayınladı! İşte Milli Muharip Uçak'ın ilk görüntüleri
12:37 Şap hastası hayvanı kesip millete yedireceklerdi
12:42 Bakan Soylu videosunun çekilmesine çok kızdı: Ya çekme şunu çekme ya
12:37 Bu kadarı da olmaz dedirtti! Şap hastası hayvanı kesip millete yedireceklerdi
12:30 Kahramanmaraş 5.3 büyüklüğünde sallandı! Deprem çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2023 13:53:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bafetimbi Gomis, Ronaldo'yla takım arkadaşı olabilir! Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement