Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu - Son Dakika
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Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu

16.06.2022 16:46
Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenler arasında düzenlenen Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğretmenler arasında düzenlenen Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bahar Voleybol Turnuvası müsabakaları Köyceğiz Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Öğretmen Ramazan Demirci, Ayşenur Aydoğan ve Adem Kıraç'ın komisyon üyeliği yaptığı turnuvaya 12 okul öğretmen takımı katıldı. Bahar Voleybol Turnuvası bir ay devam etti. Turnuva süresince büyük mücadeleler yaşandı. Centilmence devam eden turnuvada seyirciler takımlarını yalnız bırakmadı. Turnuva sonunda Toparlar Ortaokulu öğretmenlerinin kurduğu takım şampiyon olma başarısını gösterdi. Bahar Voleybol Turnuvasını İHL-Akköprü Ortaokulu 2., Yunus Emre Ortaokulu 3.,Pınar- Beyobası Ortaokulu 4. olarak tamamladı. Kupa töreni ile turnuva sona erdi. - MUĞLA

Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu
Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu
Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu
Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu
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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Toparlar, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahar Voleybol Turnuvası'nda Toparlar Ortaokulu şampiyon oldu - Son Dakika
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