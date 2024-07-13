Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 6. sırada tamamladı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Büyük Britanya etabında ilk yarışı 6. sırada tamamladı.
Sezonun 5. ayağındaki ilk yarış, İngiltere'nin Leicestershire kontluğundaki 4 kilometrelik Donington Park Pisti'nde gerçekleştirildi.
MV Agusta takımı adına mücadele eden Bahattin Sofuoğlu, 9. cepten başladığı yarışta bitiş çizgisini 6. sırada geçti. Yarışa 14. cepten başlayan Kawasaki Puccetti takımı sürücüsü Can Öncü ise 15. sırada yer aldı.
Hafta sonunun ilk yarışını genel klasman lideri Aruba Ducati takımının İspanyol pilotu Adrian Huertas kazandı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı, yarın TSİ 17.15'te yapılacak.
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