Bahçeşehir Koleji Basketbol, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Manresa'yı konuk edecek

Bahçeşehir Koleji Basketbol, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Manresa'yı konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında yarın İspanya'nın Kids&Us Manresa ekibini konuk edecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak; Bahçeşehir ilk iki maçını kazandı, Manresa'nın bir galibiyeti ve bir mağlubiyeti var.
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası'nın 3. haftasında yarın İspanya'nın Kids&Us Manresa ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Bahçeşehir Koleji, ligdeki ilk maçında İtalya temsilcisi Roma Basketbol'u 91-78, ikinci mücadelesinde ise Bulgaristan ekibi Balkan Botevgrad'ı 100-61 yendi.
Kids&Us Manresa'nın ise ligde birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
Kaynak: AA
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