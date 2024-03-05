Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Porto ile karşılaşacak - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Porto ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Porto ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Portekiz ekibi Porto ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Porto'daki Dragao Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Bahçeşehir Koleji grup aşamasında 6 maçı da kazanarak lider olarak çeyrek finale yükselirken, Porto ise grubunu 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale adını yazdırmıştı. Rövanş maçı ise 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

05.03.2024 10:13
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek.

Porto'daki Dragao Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

Bahçeşehir Koleji grup aşamasında oynadığı 6 maçı da kazanıp adını lider olarak çeyrek finale yazdırmıştı. Porto ise grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselmişti.

Bahçeşehir Koleji bu organizasyonda 2022 yılında şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Porto ile karşılaşacak - Son Dakika

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