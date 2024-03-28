Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı İtalya\'da mağlup oldu

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Dejan Radonjic, FIBA Erkekler Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Itelyum Varese takımına 81-80 yenildikleri mücadelede ikinci devre iyi işler yaptıklarını belirterek, "Turun ilk yarısını sadece bir sayıyla geride bitirdik, İstanbul'a gidip ikinci maçı kazanmak istiyoruz." dedi.
Radonjic, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, beklentileri doğrultusunda zor bir maç olduğunu vurgulayarak, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:
"İlk periyot iyi işler yaptık ama ikinci periyot oyunda, hem hücumda hem savunma tarafında kopmamızla beraber onlara oynamaya çalıştıkları basketbolu sergileme fırsatı verdik. Ama ikinci devre soyunma odasından geldikten sonra konsantrasyonumuz ve oyuna olan yaklaşımımız doğruydu, dönem dönem çok iyi işler yaptık. Ama sonuçta bir maç daha oynayacağız. Turun ilk yarısını sadece bir sayıyla geride bitirdik, İstanbul'a gidip ikinci maçı kazanmak istiyoruz."
Oyunculardan Berkay Candan ise iki aşamalı bir maçın ilkinde iyi bir sonuç aldıklarını belirterek, "1 sayı geride dönüyoruz deplasmandan. Haftaya evimizde kazanıp finale çıkmak istiyoruz, taraftarlarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında İtalya'nın Itelyum Varese takımına 81-80 yenildi. İlk çeyreği önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıda üstünlüğü kaybederek maçı kaybetti. Kupada finale çıkacak takımı belirleyecek rövanş maçı 3 Nisan'da İstanbul'da yapılacak.
FIBA Avrupa Kupası Yarı Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İtalyan ekibi Pallacanestro Varese'ye deplasmanda 81-80'lik skorla mağlup oldu. İlk periyodu önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci periyotta dengeyi kaybetti ve devreyi geride kapattı. Üçüncü periyotta tekrar öne geçen Bahçeşehir Koleji, son çeyrekte üst üste atışları kaçırarak mağlubiyete engel olamadı. İkinci maç 3 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.
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