Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı\'nda Sinan Atalay ile yollar ayrıldı

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda başantrenör Sinan Atalay ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3,5 sezondur kulübümüzde görev alan ve 2 sezondur başantrenörlük görevini yürüten değerli koçumuz Sinan Atalay ile yollarımız ayrılmıştır. Sinan Atalay'a kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve Türk basketboluna bugüne kadar yaptığı değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."