Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı Mağlup Etti

SALON: Beşiktaş Gain

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Nazlı Çişil Güngör

BEŞİKTAŞ GAİN: Lemar 14, Thomas 11, Brown 10, Yiğit Arslan 8, Mathews 8, Dotson 8, Zizic 6, Berk Uğurlu 6, Morgan 4, Sertaç Şanlı 4

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Flynn 20, İsmet Akpınar 17, Hale 15, Ponitka 13, Cavanaugh 13, Williams 6, Göktuğ Baş 6, Furkan Haltalı 4, Ford 3, Mitchell 2, Can Maxim Mutaf 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-22

DEVRE: 48-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-74

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş GAİN'i 101-79 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü maçı 6 Haziran'da Bahçeşehir Koleji'nin ev sahipliğinde oynanacak.