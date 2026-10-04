Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Çayırova Belediyesi'ni 84-76 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Çayırova Belediyesi'ni 84-76 mağlup etti. Mücadelede devreyi 59-45 önde kapatan Bahçeşehir Koleji, üçüncü periyot sonunda da 71-65 üstünlüğünü korudu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Çayırova Belediyesi'ni 84-76 mağlup etti.
Salon: Çayırova Belediyesi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Özge Şentürk Bayraktar, Kerem Yılmaz
Çayırova Belediyesi: Jordon Crawford 27, Rasheed Sulaimon 16, Fabian White Jr. 13, Nysier Brooks 8, Jeremy Simmons 7, Michal Sokolowski 3, Canberk Kuş 2
Başantrenör: Ender Arslan
Bahçeşehir Koleji: Trevion Williams 20, Malachi Flynn 14, Tyler Cavanaugh 13, Kenan Sipahi 12, Marcquise Reed 7, İsmet Akpınar 6, Damien Inglis 5, Furkan Haltalı 5, Mateusz Ponitka 2
Başantrenör: Sasa Djordjevic
1. Periyot: 27-23 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 59-45 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 71-65 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Kaynak: İHA
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