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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Sporting ile karşılaşacak - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Sporting ile karşılaşacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu beşinci maçında yarın Portekiz ekibi Sporting'le İstanbul'da karşılaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da oynanacak. Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 4 maçı da kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Portekiz ekibi Sporting ise çıktığı 4 maçta 2 galibiyet alırken, 2 kez de rakiplerine mağlup oldu. İki ekibin Portekiz'deki mücadelesini Bahçeşehir Koleji, 15 sayılık farkla 82-67 kazanmıştı. Bahçeşehir Koleji, gruptaki son maçında 7 Şubat'ta Litvanya ekibi Jonava'yı konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası\'nda Sporting ile karşılaşacak
30.01.2024 - 10:01,
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu beşinci maçında yarın Portekiz ekibi Sporting'le İstanbul'da karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da oynanacak.

Bahçeşehir Koleji, grupta oynadığı 4 maçı da kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Portekiz ekibi Sporting ise çıktığı 4 maçta 2 galibiyet alırken, 2 kez de rakiplerine mağlup oldu.

İki ekibin Portekiz'deki mücadelesini Bahçeşehir Koleji, 15 sayılık farkla 82-67 kazanmıştı.

Bahçeşehir Koleji, gruptaki son maçında 7 Şubat'ta Litvanya ekibi Jonava'yı konuk edecek.

Kaynak: AA
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